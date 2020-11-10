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Новости и события
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Тигровые орехи – сформировавшийся отдельный вид карповой прикормки. Рыболовы совершенно...Читать далее
Дорогие друзья! Встречайте наши новинки! Отличные новости для любителей Flat Feeder!...Читать далее
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Друзья! Сегодня всероссийский праздник 3 сентября, когда все мы встречаем осень и жгём...Читать далее
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Рыболовный интернет магазин - «MINENKO» рыболовные прикормки
Опытные консультанты нашего рыболовного интернет магазина всегда могут проконсультировать по выбору прикормки, удилищ, катушек и другой рыболовной продукции.
Доставку осуществляем Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии и другие. Есть самовывоз товара в городе Краснодар, курьерская доставка в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань и многих других, подробней о доставке.