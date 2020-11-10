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Хиты продаж
Прикормка MINENKO Master Carp Конопля
Прикормка MINENKO Master Carp Конопля
195 Р
12
В наличии
Прикормка MINENKO CARP Strawberry (3кг)
Прикормка MINENKO CARP Strawberry (3кг)
725 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO CARP Mussel (1кг)
Прикормка MINENKO CARP Mussel (1кг)
263 Р
14
В наличии
Ведро для прикормки мягкое с крышкой MINENKO D30 (бубен)
Ведро для прикормки мягкое с крышкой MINENKO D30 (бубен)
870 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO SuperMix Лещ
Прикормка MINENKO SuperMix Лещ
160 Р
14
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Мотыль
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Мотыль
136 Р
16
В наличии
Джерси именная MINENKO TEAM
Джерси именная MINENKO TEAM
3 500 Р
14
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Плотва
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Плотва
136 Р
17
В наличии
Кепка MINENKO Black Label
Кепка MINENKO Black Label
900 Р
17
В наличии
Прикормка MINENKO Super Жмых Подсолнечный
Прикормка MINENKO Super Жмых Подсолнечный
116 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO MSM Double Krill (ZIP-lock)
Прикормка MINENKO MSM Double Krill (ZIP-lock)
435 Р
17
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
136 Р
14
В наличии
Безрукавка именная MINENKO CA/RP
Безрукавка именная MINENKO CA/RP
5 000 Р
19
В наличии
Насадочный пеллетс MINENKO BLACK HALIBUT original (14мм)
Насадочный пеллетс MINENKO BLACK HALIBUT original (14мм)
254 Р
12
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ чёрный
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ чёрный
136 Р
14
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
136 Р
14
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Чёрный хлебушек
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Чёрный хлебушек
136 Р
17
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с укропом
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с укропом
136 Р
15
В наличии
-10%
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Специи
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Специи
122,50 Р 136 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO Grass Carp (1кг)
Прикормка MINENKO Grass Carp (1кг)
263 Р
17
В наличии
Прикормка MINENKO Pro Sport Фидер (Super Black)
Прикормка MINENKO Pro Sport Фидер (Super Black)
231 Р
16
В наличии
Ликвид MINENKO CSL (экстракт кукурузный)
Ликвид MINENKO CSL (экстракт кукурузный)
399 Р
16
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с чесноком
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с чесноком
136 Р
15
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек
136 Р
14
В наличии
Распродажа
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Клубника
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Клубника
136 Р
16
В наличии
Прикормка MINENKO Master Carp Ваниль
Прикормка MINENKO Master Carp Ваниль
195 Р
13
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Толстолобик (0.7 кг)
Прикормка MINENKO Толстолобик (0.7 кг)
74 Р 82 Р
16
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Master Carp Толстолобик
Прикормка MINENKO Master Carp Толстолобик
175,50 Р 195 Р
12
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Good Catch Тарань
Прикормка MINENKO Good Catch Тарань
96 Р 107 Р
13
В наличии
Пеллетс MINENKO Garlic 14мм (1кг)
Пеллетс MINENKO Garlic 14мм (1кг)
263 Р
15
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Плотва (0.7 кг)
Прикормка MINENKO Плотва (0.7 кг)
74 Р 82 Р
15
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
136 Р
15
В наличии
Прикормка MINENKO Feeder Канал
Прикормка MINENKO Feeder Канал
195 Р
13
В наличии
Скидка!
-15%
Подарочный сертификат 3000
Подарочный сертификат 3000
2 550 Р 3 000 Р
12
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO MSM Peppers & Spice (ZIP-lock)
Прикормка MINENKO MSM Peppers & Spice (ZIP-lock)
391,50 Р 435 Р
16
В наличии
Прикормка MINENKO Super Color Уклея Жёлтый
Прикормка MINENKO Super Color Уклея Жёлтый
195 Р
17
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Good Catch Толстолобик
Прикормка MINENKO Good Catch Толстолобик
96 Р 107 Р
16
В наличии
-10%
Пеллетс MINENKO PepperMix 14мм (1кг)
Пеллетс MINENKO PepperMix 14мм (1кг)
236,70 Р 263 Р
15
В наличии
Прикормка MINENKO Master Carp Палтус
Прикормка MINENKO Master Carp Палтус
195 Р
12
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Pro Sport BASE COMPETITION
Прикормка MINENKO Pro Sport BASE COMPETITION
208 Р 231 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO Master Carp Амур
Прикормка MINENKO Master Carp Амур
195 Р
12
В наличии
Скидка!
-10%
Подарочный сертификат 1500
Подарочный сертификат 1500
1 350 Р 1 500 Р
17
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Pro Sport BASE COMPETITION (Dark)
Прикормка MINENKO Pro Sport BASE COMPETITION (Dark)
208 Р 231 Р
15
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Универсальная
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Универсальная
136 Р
13
В наличии
-10%
Прикормка MINENKO Master Carp Линь
Прикормка MINENKO Master Carp Линь
175,50 Р 195 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO Master Carp Анис
Прикормка MINENKO Master Carp Анис
195 Р
15
В наличии
Скидка!
-20%
Подарочный сертификат 5000
Подарочный сертификат 5000
4 000 Р 5 000 Р
13
В наличии
Прикормка MINENKO Concentrate ЛЕЩ ЧЁРНЫЙ (ZIP-lock)
Прикормка MINENKO Concentrate ЛЕЩ ЧЁРНЫЙ (ZIP-lock)
399 Р
14
В наличии
Новинки
New!
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Ваниль
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Ваниль
136 Р
13
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Чёрный хлебушек
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Чёрный хлебушек
136 Р
17
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
136 Р
14
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с чесноком
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с чесноком
136 Р
15
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ чёрный
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ чёрный
136 Р
14
В наличии
Прикормка MINENKO Concentrate ЛЕЩ ЧЁРНЫЙ (ZIP-lock)
Прикормка MINENKO Concentrate ЛЕЩ ЧЁРНЫЙ (ZIP-lock)
399 Р
14
В наличии
New!
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Шоколад-Моколад
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Шоколад-Моколад
136 Р
16
В наличии
Прикормка MINENKO Фидер (0.7 кг)
Прикормка MINENKO Фидер (0.7 кг)
82 Р
12
В наличии
New!
-10%
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Ягода Малина
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Ягода Малина
122,50 Р 136 Р
14
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Плотва
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Плотва
136 Р
17
В наличии
New!
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Корица
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Корица
136 Р
17
В наличии
Палатка CARP PRO карповая 2-х местная
Палатка CARP PRO карповая 2-х местная
27 999 Р
13
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек
136 Р
14
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Мотыль
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Мотыль
136 Р
16
В наличии
Бойлы плавающие MINENKO SQUID & OCTOPUS Pop-Up 12мм
Бойлы плавающие MINENKO SQUID & OCTOPUS Pop-Up 12мм
495 Р
14
В наличии
New!
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Жареные семечки
136 Р
12
В наличии
Прикормка MINENKO Карась (0.7 кг)
Прикормка MINENKO Карась (0.7 кг)
82 Р
15
В наличии
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Лещ
136 Р
14
В наличии
Скидка!
-25%
Карповое удилище SPORTEX Purista 13" 3.75 lb Long Handle (широкий хват)
Карповое удилище SPORTEX Purista 13" 3.75 lb Long Handle (широкий хват)
33 600 Р 44 800 Р
17
В наличии
Сумка карповая CARP PRO большая универсальная
Сумка карповая CARP PRO большая универсальная
3 276 Р
16
В наличии
-10%
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Вишня
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Вишня
122,50 Р 136 Р
16
В наличии
-10%
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Специи
Прикормка зимняя «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Специи
122,50 Р 136 Р
14
В наличии
New!
-10%
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Спелая Вишня
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Спелая Вишня
122,50 Р 136 Р
16
В наличии
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с укропом
Прикормка «СНАСТИ ЗДРАСЬТЕ!» Хлебушек с укропом
136 Р
15
В наличии
Новости и события
Чёрная Пятница 2020
Чёрная Пятница 2020
10 ноября 2020

Грандиозная онлайн распродажа - «Чёрная Пятница 2020», пройдёт в интернет-магазине...

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Партнёрская программа MINENKO
Партнёрская программа MINENKO
1 ноября 2020

Вы наверное уже заметили, что в личном кабинете в нашем интернет-магазине, появился...

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Запасись тигровым орехом!
Запасись тигровым орехом!
23 октября 2020

Тигровые орехи – сформировавшийся отдельный вид карповой прикормки. Рыболовы совершенно...

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Жирный пеллетс HALIBUT
Жирный пеллетс HALIBUT
23 октября 2020

Дорогие друзья! Встречайте наши новинки! Отличные новости для любителей Flat Feeder!...

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Зашаманенный бубен в подарок!
Зашаманенный бубен в подарок!
26 сентября 2020

Друзья!!! Сегодня мы запускаем новую акцию. При заказе от 3000 руб. в подарок вы...

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Шуфутинов день! Скидка 20%
Шуфутинов день! Скидка 20%
3 сентября 2020

Друзья! Сегодня всероссийский праздник 3 сентября, когда все мы встречаем осень и жгём...

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Готовимся к осеннему сезону!
Готовимся к осеннему сезону!
27 августа 2020

И так друзья, мы все готовимся к сезону трофейной рыбалки и пора запасаться трофейной...

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Сливаем ликвиды!
Сливаем ликвиды!
15 августа 2020

Друзья!!! В нашем магазине расширился ассортимент ароматики! Мы добавили много...

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Рыболовный интернет магазин - «MINENKO» рыболовные прикормки

В нашем интернет магазине рыболовных товаров, Вы можете приобрести прикормку нашего произвоства, а так же другую рыболовную продукцию.

Опытные консультанты нашего рыболовного интернет магазина всегда могут проконсультировать по выбору прикормки, удилищ, катушек и другой рыболовной продукции.

Доставку осуществляем Почтой России, транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии и другие. Есть самовывоз товара в городе Краснодар, курьерская доставка в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань и многих других, подробней о доставке.
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